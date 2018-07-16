В Подмосковье обнаружили редкую хищную птицу

Редчайшая хищная птица семейства ястребиных — змееяд, занесенная в Красную книгу России, обнаружена в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском городском округе. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области в понедельник, 16 июля.

«Столь редкий вид нуждается в постоянном мониторинге, поэтому в ближайшее время специалисты установят, где находится гнездо змееяда, чтобы огородить его», — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Ранее экологи видели одиночных птиц, но гнездования установлено не было. В этом году змееяд был встречен несколько раз, в том числе в июле, уточняется на сайте. При этом птица охотилась в открытых сельскохозяйственных ландшафтах заказника, а пойманных змей носила в сторону болот. «Не исключено, что змееяд добывал корм птенцам — выкармливание птенцов у этого вида происходит в основном змеями», — говорится в сообщении ведомства.

Змееяд считается крупным хищником: во взрослом возрасте его весь может достигать трех кг. Самец и самка практически не различаются размерами и окраской. В Росси в основном обитает в европейской части.