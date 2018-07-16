Собака унюхала ядовитую змею во дворе и спасла детей

Видео: news4jax.com

В США собака почуяла ядовитую змею и спасла детей своего хозяина от ее нападения. Об этом сообщил информационный портал News4Jax.

Житель города Джексонвилл во Флориде Адам Киндер (Adam Kinder) обратил внимание на странное поведение собаки во время прогулки на заднем дворе. Как оказалось, пес обнаружил полутораметрового ядовитого ромбического гремучника. Мужчина немедленно вызвал змееловов, которые увезли опасную рептилию.

«Мы живем около ручья, и я знал, что стоит опасаться водяных щитомордников, но я даже не думал, что у нас может поселиться гремучая змея. Это очень странно», — отметил американец. Он добавил, что очень рад, что собака нашла рептилию, так как во дворе постоянно играют его трое детей, старшему из которых еще нет четырех лет.

Кэйл Пирсон (Cayle Pearson), специалист по пресмыкающимся из зоопарка Джэксонвилла, назвал ромбического гремучника самой крупной ядовитой змеей Америки. Он отметил, что во Флориде наткнуться на них практически невозможно.

Яд ромбических гремучников довольно опасен, смертность в результате укуса составляет от 10 до 30 процентов. Водяной щитомордник тоже ядовит, но смертность от его укусов крайне низка.

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