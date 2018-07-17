Депутаты передумали защищать умственно отсталых детей от произвола в интернатах

Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о гарантиях для недееспособных граждан положение об опекунстве над умственно отсталыми детьми со стороны дальних родственников и НКО, передает «Коммерсантъ».

Таким образом, несовершеннолетние останутся на попечении руководства интернатов, закрытых от внешнего контроля.

Поправки в законопроект внесли на заседании временной рабочей группы комитета по вопросам семьи, несмотря на то, что прежнюю редакцию уже поддержали в правительстве, Совете Федерации, Совете по правам человека, Русской православной церкви.

Материалы по теме «Мучение, а не жизнь» Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей

«Наши волонтеры видят в интернатах, что у одного человека нет очков, хотя они ему очень нужны, другого не научили читать, хотя могли бы, третьему не сделали операцию, которая ему жизненно необходима, — объяснила необходимость внешнего опекунства юрист отдела по церковной благотворительности Наталья Старинова. — Мы не можем работать с медицинскими документами живущего в интернате человека, не можем проверить, как государство его обеспечивает, не можем ознакомиться с индивидуальной программой реабилитации инвалида».

По данным издания, противником нововведения стало государственно-правовое управление президента России, так как оно нарушило бы право детей на полноценное устройство в семью. В настоящее время закон обязывает опекуна проживать совместно с ребенком. Изменения же позволят ему при желании помещать опекаемого в учреждение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!