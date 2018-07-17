Кота Ахилла решили отправить на пенсию

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов заявил о желании выделить эрмитажному коту-оракулу Ахиллу пенсию. Он планирует отправить коллективное ходатайство от парламентариев на имя директора музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, передает РИА Новости.

«Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслугами. Думаю, что, несмотря на то что он скоро найдёт себе новую семью, Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка», — пояснил Милонов.

Ранее ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщала, что коту-оракулу найдут хозяев. В списке претендентов уже значится 27 человек.

В конце мая Кондратьева заявляла, что Ахилл похудел и готов к новым предсказаниям на чемпионате мира. Ему удалось сбросить 850 граммов после поставленного в феврале диагноза «ожирение».

Глухой с рождения четырехлетний Ахилл проживает в Эрмитаже в качестве мышелова наряду с десятками других котов. Он прославился точными предсказаниями итогов матчей на Кубке Конфедераций в 2017-м и в том же году был назван самым популярным котом России.

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