Названы регионы России с самой грязной водой

В Роспотребнадзоре назвали регионы с наиболее некачественной питьевой водой исходя из анализа данных за прошлый год, пишет во вторник, 17 июля, газета «Известия».

Антирейтинг возглавила Вологодская область. На втором месте Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР), а на третьем — Курганская область.

Количество загрязненных источников в стране, по данным ведомства, постепенно сокращается. Чистой питьевой водой обеспечены девять из десяти жителей России (91,5 процента). Однако ситуация сильно разнится в регионах. На Вологодчине воду, которая соответствует требованиям безопасности, употребляет менее половины населения (45 процентов).

Власти региона, по данным издания, связывают эту проблему с износом сетей и водоочистных сооружений. Реконструкцию планируется провести за два года, потратив на нее 128 миллионов рублей.

В Костромской области и КЧР чистой водой пользуются 66,7 процента жителей, в Курганской — 69,3 процента. В 2015-м регионов, где качественными питьевыми ресурсами были обеспечены менее 70 процентов населения, было больше. Такая проблема также существовала у Тульской области и Республики Бурятии.

На 100 процентов хорошей питьевой водой обеспечены только Москва, Санкт-Петербург и Северная Осетия. Ранее такой же высокий показатель был и у Алтая.

В ведомстве отметили, что в целом по стране более чистая вода поступает в города, а более грязная — в села.

Количество смертей и заболеваний, связанных с загрязнением воды, с 2012 года в России снизилось на 5,2 и 10 процентов соответственно.

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