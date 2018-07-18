На поликлиники Архангельской области направят полмиллиарда рублей

Детские поликлиники и поликлинические отделения в больницах Архангельской области получат 459 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов в ближайшие три года, сообщает ТАСС.

Средства предусмотрены областной программой по развитию детских поликлиник и поликлинических отделений в государственных медицинских учреждениях на 2018-2020 годы. Их направят на приобретение медицинского оборудования и создание комфортных условий для пациентов: планируется оборудовать колясочные, игровые комнаты, комнаты матери и ребенка, создать информационные системы и кол-центры.

Всего, по данным агентства, в этом году на приобретение медоборудования для детских поликлиник области будет выделено 133 миллионов рублей: 119 миллионов регион ожидает получить из федерального бюджета, 14 миллионов будет выделено из областного.

В последующие два года будет направляться по 163 миллионов рублей, из них 119 миллионов ежегодно ожидается из федерального бюджета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!