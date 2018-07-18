Бывшая солистка Destiny's Child оказалась в психбольнице

Американская певица и бывшая солистка группы Destiny's Child Мишель Уильямс была вынуждена прибегнуть к помощи психиатров. Об этом она рассказала в Instagram.

«Я годами привлекала внимание общественности к проблемам психического здоровья и призывала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и беспокоится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов», — призналась Уильямс.

Артистка не раскрыла подробности своего состояния, однако отметила, что чувствует себя гораздо лучше.

Как передает TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии. По информации портала, она пребывает там уже несколько дней. Ранее артистка признавалась, что хотела совершить суицид.

Группа Destiny’s Child существовала с 1990-го по 2005 год. Вместе с Уильямс в коллективе выступали Келли Роуленд и Бейонсе. Певицы выпустили четыре студийных альбома.

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