Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах

В Великобритании спасли двух редких шотландских лесных котят. Об этом сообщило издание The Independent.

Животных обнаружили в горах Шотландии представители зоозащитной организации Wildcat Haven («Приют для диких кошек»). Двое котят в возрасте двух месяцев потеряли мать, были голодны и страдали от обезвоживания. Зверей переправили в реабилитационный центр.

«Их вырастят на территории большого питомника в лесу. Люди будут взаимодействовать с ними по минимуму, зато предоставят им максимально хорошую ветеринарную помощь. Мы выпустим их, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно», — говорится в заявлении Wildcat Haven.

С учетом обнаруженных особей популяция вида выросла на шесть процентов — с 35 до 37 представителей.

В конце марта впервые удалось снять шотландского лесного кота исполинских размеров. Длина животного, которого нарекли «клэшиндаррочским зверем», предположительно, составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.

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