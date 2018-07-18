Российский мегаполис пообещали спасти от вони

Сибирские ученые предложили средство, которое поможет устранить неприятный запах в Томске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета (ТГУ) Алексея Князева.

Речь идет о специальном дезодоранте. «Мы разработали линейку реагентов для дезодорации отходов очистных сооружений. В его основе — химическое вещество глиоксаль. Реагент связывает молекулы, которые дают неприятный запах, в нелетучие соединения, и запах подавляется», — объяснил Князев. Он добавил, что одной обработки может хватить почти на весь сезон.

По мнению ученого, неприятный запах негативно сказывается на имидже города. «Например, на очистных сооружениях Санкт-Петербурга еще разбрызгивают дорогой французский одорант из отходов парфюмерных производств. Разница в том, что французский продукт маскирует запах, а наша разработка его подавляет и обходится в 10 раз дешевле», — уточнил он.

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На неприятный запах жители города жалуются уже несколько недель. Такая ситуация повторяется несколько лет с наступлением лета. По информации Vtomske.ru, специалисты пока не фиксируют превышение концентрации вредных веществ. В Томске живут более 500 тысяч человек.

14 июля на сайте регионального управления Россельхознадзора появилась информация о выявлении неподалеку от города участка в 11,6 гектара, заваленного свиным навозом и куриным пометом.

Позднее обнаружился еще один источник неприятного запаха. Как сообщает Тв2, речь идет о пруде, куда сливались животноводческие отходы. «Мы выясняли источник неприятного запаха и нашли два пруда, в один из которых сливались животноводческие отходы. Пруды были недавно построены. Один из них уже полностью залит. Пруды изолированы толстым полиэтиленом. В землю пока ничего не попадает. Мы сейчас выясняем, законно ли использование земель сельхозназначения подобным образом», — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного земельного надзора областного управления Россельхознадзора Григорий Костенко.

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