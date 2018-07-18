Пользователи сети рассказали о тяжелой жизни без секса

В соцсетях запустили новый флешмоб, участники которого рассказали об аспектах жизни без секса.

Одной из первых о своей жизни без интима рассказала пользователь Twitter по имени Джо Макгуайр (Joey McGuire): она пошутила, что на 71-й день без отношений ее «умные часы» думают, что их владелица занимается бегом, хотя та даже не выходит из квартиры. Намек на активную мастурбацию оценили многие пользователи — публикация собрала почти 10 тысяч лайков.

Другая девушка под ником @memesluttt решила прислонить шланг от пылесоса к своей груди и записать видео. «258 742-й день без секса», — написала она в комментариях.

Пользователь Джордан Мэк спустя почти два года после последнего полового контакта начал видеть сексуальный подтекст в обычных предметах интерьера. «631-й день без секса: эта грудь на потолке выглядит вполне нормально...» — отметил мужчина под фотографией.

Флешмоб поддержали и другие пользователи, которые рассказали о своем странном поведении из-за длительного отсутствия интимной близости.

«187-й день без секса: я только что плюнула на эскимо, прежде чем положить его в рот»

«213-й день без секса: я вставил зарядное устройство в разъем на смартфоне и прошептал: "Тебе нравится это?"»

«13 857 дней без секса: Jay-Z действительно кажется мне привлекательным».

В конце концов нашелся человек, у которого секс случается постоянно, но это не приносит ему никакого удовольствия. «0 дней без секса: жизнь имеет меня каждый день», — написал мужчина под ником @Dalton_AFarrier.

Ранее в сети запустили флешмоб Zoom Challenge: пользователи танцуют под песню Mickey рэпера Lil Yachty, а затем резко пропадают из поля зрения. При этом большинство роликов выглядят крайне опасными: герои буквально выдергивают из кадра детей и животных.

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