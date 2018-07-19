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Скандальный алгоритм по созданию фальшивых роликов со знаменитостями улучшили

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Пользователь Reddit под ником sinofis упростил алгоритм для производства фейковых видео с подменой лиц людей. Об этом он рассказал на странице имиджборда.

Программисту удалось поместить алгоритм для обработки видео deepfake в браузерный интерфейс, благодаря чему для создания фейковых роликов не нужно скачивать дополнительные программы.

Примеры получившихся работ sinofis опубликовал на собственном сайте MachineTube. Там можно найти ролики и фотографии, где лица героев заменены на лица других знаменитых людей. Чаще всего автор для примера использовал лицо Трампа, примерив его на головах певицы Тэйлор Свифт, актера Дуэйна Джонсона и персонажа серии фильмов «Остин Пауэрс» Мини-Мы. В теории этот упрощенный алгоритм можно использовать для создания фейковых порнороликов с участием политиков и голливудских звезд.

Sinofis рассказал, что в настоящее время получившиеся результаты далеки от идеала. Видео ограничены форматом 480p и длительностью в 10 секунд. Причина тому — слабое оборудование, которое программист в скором времени планирует усовершенствовать. Разработчик также опубликовал видеоинструкцию по созданию фейковых роликов в браузере, чтобы поменять лица героев мог любой желающий.

Зимой 2018 года алгоритм deepfake вызвал ажиотаж среди голливудских звезд и политиков. Специалисты предположили, что фейковые ролики с участием Трампа и других политиков могут стать причиной начала мировой ядерной войны.

Кроме того, администрация Reddit и некоторые порнохостинги заблокировали все видео, в которых якобы участвовали голливудские звезды из-за возможных юридических последствий.

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