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Выявлена новая опасность мяса

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Ученые Университета Джона Хопкинса (США) выяснили, что химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома. Статья исследователей опубликована в журнале Molecular Psychiatry, пресс-релиз доступен на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, собранные в 2007-2017 годах, о состоянии здоровья и диете 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний. Оказалось, что пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем люди без расстройства. При этом ученые не нашли связи диеты с другими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизоаффективный психоз или депрессия.

Эксперименты на крысах показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, в течение всего двух недель вызывают у животных гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

Маниакальным синдромом называют состояние с такими симптомами, как стойкое приподнятое настроение (гипертимия), а также двигательное и психическое возбуждение. Часто приступы заболевания наблюдаются вместе с биполярным расстройством, кроме того, синдром может быть вызван приемом лекарств, наркотиков и даже развиться после хирургической операции.

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