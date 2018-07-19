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Попавшего под машину 10-метрового питона вышла спасать вся деревня

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На индонезийском острове Сулавеси спасли питона длиной 10 метров, который попал под машину. Видео, снятое одним из очевидцев происшествия, опубликовал Newsflare.

Инцидент произошел недалеко от деревни Басокан на юге Сулавеси. Один из местных жителей ехал по шоссе на автомобиле и не сразу заметил гигантскую змею, которая выползла на проезжую часть. Он резко затормозил, но машина все же переехала животное передними колесами и лишь после этого остановилась.

Питон остался жив, но не мог выбраться из-под автомобиля без помощи. На месте происшествия собрались жители Басокана. Несколько мужчин взяли змею за хвост и потянули, но она не шелохнулась. Пришлось заглядывать под машину и подталкивать ее палочкой.

Автор видео утверждает, что в итоге питона благополучно вытащили, после чего отдали специалистам, которые занимаются сохранением популяции змей. Он отмечает, что из-за необычного ДТП проезд по шоссе оказался на время заблокирован.

В 2017 году сообщалось, что бразильский мотоциклист снял на видео женщину, убравшую с дороги анаконду, которая мешала проехать. Она подошла к змее, прижала ее голову к асфальту, затем подняла пресмыкающееся на руки и унесла к стоящим машинам.

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