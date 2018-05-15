Дети с хохотом прокатились верхом на гигантском питоне

Видео: News Dog Virals / YouTube

По социальным сетям распространился видеоролик, в котором дети катаются на огромном сетчатом питоне. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В ролике, снятом в Индонезии, маленькая девочка усаживается на змею, которая ползет мимо нее по двору. Забравшись с ногами на спину пресмыкающегося, она медленно едет на нем к дому. Другая девочка пытается примоститься позади нее, но без особого успеха. По информации Daily Mirror, в Facebook эти кадры собрали около трех миллионов просмотров.

Сетчатые питоны водятся в Южной и Юго-Восточной Азии. Они считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Питаются обезьянами, мелкими копытными, грызунами, птицами, другими рептилиями. Часто нападают на домашних животных, в том числе собак, коз и свиней.

В марте сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси семиметровый питон полностью проглотил взрослого мужчину. Его односельчане обнаружили змею с раздувшимся брюхом во дворе погибшего на следующий день после его исчезновения.

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