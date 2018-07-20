Обнаружена причина развития неизлечимого рака груди

Международная группа ученых обнаружила новый белковый комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК. Мутации в этом сложном соединении приводят к тому, что раковые клетки становятся неуязвимыми к химиотерапии на основе PARP-ингибиторов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали раковые клетки молочной железы, которые имели мутации в гене BRCA1. Для этой цели биологи использовали систему CRISPR/Cas9, чтобы найти гены, мутации которых делали злокачественную опухоль невосприимчивой к препаратам олапариб и талаопариб. Эти соединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые ингибируют активность поли(АДФ-рибоза)-полимераз. Последние являются системой восстановления ДНК, которую раковые клетки используют для того, чтобы избежать апоптоза. Обычный путь репарации ДНК, характерный для нормальных клеток, в этом случае нарушен.

Оказалось, что PARP-ингибиторы перестают быть эффективными в том случае, если возникают мутации в генах, кодирующих белки SHLD1, SHLD2 и SHLD3. Эти соединения образуют комплекс, который прикрепляется к тупым концам поврежденной ДНК, сшивая их напрямую. Повреждение комплекса приводит к тому, что клетки начинают использовать новый путь восстановления ДНК, избегая действия химиотерапевтических препаратов, направленных на подавление поли(АДФ-рибоза)-полимераз.

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