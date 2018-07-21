Депутат остановил вентилятор языком

В сети появилось видео, на котором депутат Чебоксарского городского Собрания VI созыва Антон Ковалев останавливает работающий вентилятор языком. Ролик публикует Telegram-канал «112». Когда он был снят, не уточняется.

Парламентарий обратил на себя внимание пользователей интернета после того, как его задержали сотрудники ДПС — он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В полицию его доставили 18 июля. Ковалев отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает Srnsk. После появления новостей об этом в социальных сетях вспомнили, что депутат известен трюком с вентилятором.

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