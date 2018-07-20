Модель обвинили в краже 22 миллионов у депутата Госдумы

Фотомодели Ольге Синтюревой предъявили обвинение в краже 22 миллионов рублей у депутата Госдумы Сергея Жигарева. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил «Коммерсанту» адвокат девушки Александр Гофштейн.

По его словам, Синтюревой вменяется совершение кражи в особо крупном размере. Следствие считает ее причастной к хищению денег из сейфа в апартаментах отеля Marriott, где она встречалась с депутатом Сергеем Жигаревым. Сама девушка вину не признала, суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как отметил адвокат, сейчас его подзащитная находится в больнице, где пробудет в течение недели. Называть

диагноз девушки он отказался.

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Депутат Жигарев, из номера которого исчезли миллионы, в тот же день был избит неизвестным мужчиной на севере Москвы. Жигарева доставили в больницу, где у него диагностированы гематома, закрытая черепно-мозговая травма и кровоподтеки. После оказания медицинской помощи мужчина был доставлен домой. Во время последующего допроса обвиненная в краже денег фотомодель заявила, что не знает нападавшего.

Жигарев был избран депутатом Госдумы в декабре 2016 года. Он занимает должность председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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