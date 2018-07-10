Избитый депутат Госдумы рассказал о своем самочувствии

Депутат Госдумы Сергей Жигарев заявил, что после нападения на севере Москвы чувствует себя замечательно. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 10 июля.

«Я в нормальном состоянии для разговора, но не хочу эту глупость комментировать. Я чувствую себя замечательно», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что пострадавший парламентарий, сославшись на состояние здоровья, отказался в полиции написать заявление от руки и попросил принять его показания в устной форме.

Неизвестный мужчина избил Жигарева 9 июля. Депутата доставили в больницу, медики диагностировали у него гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки. От госпитализации парламентарий отказался.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел из-за бывшей гражданской жены депутата. Неизвестный якобы вступился за нее во время имущественного спора пары, который перешел в рукоприкладство.

Жигарев был избран депутатом Госдумы в декабре 2016 года. Он занимает должность председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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