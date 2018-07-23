Британец решил посмотреть на китов и умер

Британский турист погиб в Австралии, упав с 9-метровой скалы мыса Соландер во время наблюдения за китами. Об этом сообщает Daily Express.

Группа людей решила спуститься со смотровой площадки по скале, чтобы быть ближе к воде. Как отметил старший инспектор Крис Хилл, во время спуска молодой человек поскользнулся и упал в воду. Его друзья сразу же вызвали помощь. Полиции удалось достать упавшего, но врачи не смогли его реанимировать.

По информации издания, смотровая площадка на мысе Соландер является популярным местом для наблюдения за мигрирующими китами.

15 июля стало известно, что американке удалось выжить после того, как ее машина вылетела с прибрежного шоссе в Калифорнии (США) и упала с высоты 60 метров.

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