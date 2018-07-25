Пилот сбитого сирийского истребителя отказался сдаваться израильтянам и погиб

Пилот сбитого над территорией Израиля самолета отказался сдаваться в плен и погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

«Как правило в таких ситуациях, если летчик находится в сознании, он не катапультируется, чтобы не попасть в плен. Так было и в этот раз», — объяснил он. В сбитом самолете опознали Су-22.

Самолет был сбит в результате ракетного удара 24 июля. В истребитель, который зашел на два километра в глубь воздушного пространства Израиля на севере страны, запустили две ракеты Patriot.

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Позднее в тот же день израильские власти объяснили свои действия. По словам представителя армии, предупреждения о том, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения, неоднократно звучали в течение дня.

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