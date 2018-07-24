Израиль сбил самолет «Сухого»

В израильской армии заявили о пуске двух ракет Patriot по сирийскому военному самолету, который зашел на два километра вглубь воздушного пространства Израиля на севере страны. Представителя армии цитирует в Twitter корреспондент Jerusalem Post.

Уточняется, что это был самолет «Сухого». В результате ракетного удара он был сбит, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Reuters сообщает, что самолет упал на сирийской территории, судьба пилота пока неизвестна. Предположительно, данный район контролируют боевики «Исламского государства» (запрещено в России), пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом и изучением деятельности террористов.

На вооружении ВВС Сирии имеются такие самолеты производства «Сухого», как бомбардировщики Су-24М/М2 и различные модификации истребителя-бомбардировщика Су-17.

В июле Израиль несколько раз атаковал сирийские военные объекты. Один из ударов в еврейском государстве объяснили разрывом минометных снарядов в демилитаризованной зоне на Голанских высотах, выпущенных с поста армии Сирии, другую атаку — вторжением сирийского беспилотника в израильское воздушное пространство.

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