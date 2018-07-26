Подтверждена теория относительности Эйнштейна

Международная группа астрофизиков подтвердила общую теорию относительности, наблюдая за прохождением звезды рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Млечного Пути. Согласно предсказанию теории, ученые наблюдали гравитационное красное смещение. Об этом сообщает Science Alert.

Гравитационным красным смещением называют явление, при котором изменяется частота электромагнитных волн, включая видимый свет, испущенных источником, находящимся вблизи массивных тел. При этом сдвиг спектральных линий происходит в сторону красной области спектра. Это связано с релятивистским эффектом замедления времени вблизи поверхности объектов с большой массой, из-за чего частота электромагнитных волн снижается.

Ученые наблюдали за прохождением звезды S2 рядом со Стрельцом A*, масса которого равна четырем миллионам масс Солнца, с помощью комплекса телескопов VLT (англ. Very Large Telescope) в Чили. S2 подошла к Стрельцу А* на 120 астрономических единиц или расстояний от Солнца до Земли.

По оценкам исследователей, при приближении звезды к черной дыре, последняя разогнала ее до 25 миллионов километров в час, что составляет почти три процента от скорости света. Это позволило зарегистрировать комбинированный эффект от гравитационного красного смещения и эффект Допплера, связанные с движением самой звезды. Ученые подтвердили, что наблюдаемый эффект нельзя объяснить в рамках ньютоновской динамики, но зато он предсказывается общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

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