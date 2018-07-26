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В Парагвае потерялся самолет с министром на борту

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В Парагвае с экранов радаров пропал самолет, на борту которого находился министр сельского хозяйства страны Луис Гнейтинг (Luis Gneiting). Об этом в четверг, 26 июля, сообщает газета La Nacion.

Небольшое воздушное судно, вылетело из Айоласа в Асунсьон, но не прибыло в пункт назначения. Полицейские начали поисковую операцию. Кроме министра, на борту присутствовали его заместитель Винсенте Рамирес и два летчика.

О том, что самолет исчез, сообщил аэропорт Асунсьона. Связаться с экипажем не удалось.

Как сообщает издание, глава Национального секретариата по чрезвычайным ситуациям Хоакин Роа заявил, что пока неизвестно, что именно произошло. Область поиска достаточно широкая, а местность болотистая, поэтому к операции привлекут специальную технику.

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