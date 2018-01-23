Малайзийцы вновь поищут пропавший четыре года назад «Боинг»

Власти Малайзии решили возобновить поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370. Об этом сообщили в местном департаменте гражданской авиации, передает Reuters.

По сведениям агентства, малайзийцы пообещали заплатить американской компании Ocean Infinity около 70 миллионов долларов в случае, если она сможет в течение 90 дней обнаружить пропавший лайнер.

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Операцию по поиску Boeing 777 приостановили в середине января 2017 года. Представители Австралии, Малайзии и Китая в совместном заявлении сообщили, что это решение «было принято с грустью» после того, как обследование территории площадью 120 тысяч квадратных километров не увенчалось успехом.

В марте 2014-го самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. В разных частях Индийского океана были обнаружены обломки, принадлежность которых к пропавшему самолету официально подтверждена.

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