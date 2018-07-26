В недовольстве кота со знаменитой картинки оказалась виновата проститутка

Выходец из России, живущий в Японии, и автор Twitter-аккаунта japanreports предложил подписчикам угадать, почему недоволен кот, изображенный на старинной японской ксилографии укиё-э, а затем сам с помощью метода индукции раскрыл неочевидный смысл картинки.

По словам автора профиля, любому жителю Японии XVIII века сразу становилось понятно, о чем картинка. «Чтобы понять, что не нравится коту, нужно, как и обычный житель [города] Эдо XVIII века, знать реалии», — объяснил он и уточнил, на какие детали нужно обратить внимание, чтобы понять смысл изображения.

Japanreports рассуждал логически. Для начала он установил, в какое время суток происходит действие на рисунке: «Смотрим за окно. Утро или вечер? Мы знаем, что это Эдо, и мы видим Фудзи. Фудзи от Эдо (Токио) на юго-западе, поэтому зарево — однозначно вечер».

Затем он пригляделся и увидел на улице множество людей с граблями, а также сувенирные маленькие грабли в комнате, из чего сделал вывод, что в городе проходит фестиваль, символом которого они являются. По решеткам на окне пользователь установил, что действие разворачивается в борделе.

Он пояснил, что фестивалем, о котором идет речь, был Ториномати, во время которого девушки любой ценой должны были заполучить клиента. «Если девушка не находила клиента, то она платила штраф хозяйке борделя, равный дневному заработку. Поэтому девушки старались вовсю», — поясняет автор профиля. О том, что владелица кота клиента заполучила, свидетельствует неубранная чашка на подоконнике, из которой поили гостей, а также лежащий рядом платок тэнугуи, в который заворачивают подарки.

«Да! У девушки клиент и утехи в самом разгаре. Кота бесцеремонно выпнули ("клиент пришел, не до тебя, Мурзик, пшел!"), он забрался на окно, презрительно отвернулся к хамским людям спиной и всем видом показывает, что он недоволен!» — заключает автор.

Еще до подробного объяснения ответ угадала один из подписчиков аккаунта. «Выставили, чтобы сексом заниматься не мешал?» — спросил пользователь с ником Кана Препинания.

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