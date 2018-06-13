В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию

Max Tiseyko / YouTube

В сети набирает популярность видео с оптической иллюзией, где фотография кота «следит» за прохожими.

Ролик «Испугался, когда плакат "Пропал кот" повернул голову, когда я проходил мимо» был опубликован на YouTube и набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки. По-видимому, автор записал ролик на территории Украины: несмотря на то, что объявление, посвященное пропаже кошки, написано на русском языке, телефон хозяина питомца начинается с кода мобильного оператора «Киевстар».

Листок с фотографией и контактами владельцев домашнего животного был приклеен на ребристый забор-штакетник. Из-за рельефа поверхности изображение исказилось: взгляд кота начал будто преследовать прохожих. «Может, сбежал из Азкабана или что-то в этом роде», — прокомментировал видео автор, намекая на магическую природу изображения.

Пользователи сети активно обсуждают ролик на международном имиджборде Reddit. «Подержите мою Евклидову геометрию, я собираюсь зайти», — шутят комментаторы. «Так они нашли кошку?» — поинтересовался один из них. «Кошка нашла их», — ответили ему.

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