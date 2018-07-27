Солдат НАТО на российской границе станет больше

Министерство обороны Латвии рассчитывает, что в будущем число военнослужащих стран НАТО, находящихся на территории страны, возрастет. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает LETA.

На данный момент в Латвии находятся около 1,4 тысячи военнослужащих из разных стран НАТО. Кроме того, на территории страны располагаются бронемашины, танки и различные военные транспортные средства.

При этом большая часть военного контингента — 1,3 тысячи человек — относится к возглавляемой Канадой международной боевой группе, располагающейся на Адажской военной базе. В этом батальоне в порядке ротации несут службу военные из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении, Словакии, Чехии и Испании. На Лиелвардской военной авиабазе размещено 70 американских военнослужащих и пять вертолетов «Black Hawk».

12 июля власти Канады заявили о намерении увеличить собственный военный контингент в Латвии с 455 до 540 человек. Также Оттава планирует продлить командование над расквартированным в Адажи многонациональным батальоном НАТО еще на четыре года.

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