Названа самая опасная для рожениц развитая страна

США названы самой опасной страной для рожениц среди развитых государств. Результаты собственного расследования опубликовала газета USA Today.

По ее данным, каждый год более 50 тысяч американок получают травмы, а около 700 матерей умирают во время родов. Согласно оценкам, более половины несчастных случаев могут быть предотвращены. Однако для этого необходимо лучшее медицинское обслуживание.

Издание получило доступ к более чем 500 тысячам внутренних записей о качестве обслуживания в больницах и изучило случаи более 150 женщин, чьи роды прошли неудачно. Журналисты также связались с 75 родильными домами, чтобы выяснить, следуют ли врачи установленным инструкциям.

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Собранная информация указывает, что медицинский персонал нарушает предписания, из-за чего здоровье матерей оказывается под угрозой. В частности, медсестры зачастую несвоевременно измеряют кровяное давление пациенток, что может привести к сердечному приступу. В некоторых больницах в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина менее 15 процентов женщин, нуждающихся в лечении, получили необходимый уход. Отмечается, что подобную ситуацию можно наблюдать как в районных, так и в крупных городских медицинских центрах.

По информации USA Today, самыми опасными для деторождения штатами являются Луизиана, Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40. В целом в США с 1990-го по 2015 год количество смертей во время родов возросло с 17 до 26,4 на 100 тысяч. В то же время в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде аналогичные показатели снизились до 5-10 человек.

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