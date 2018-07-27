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Названа самая опасная для рожениц развитая страна

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США названы самой опасной страной для рожениц среди развитых государств. Результаты собственного расследования опубликовала газета USA Today.

По ее данным, каждый год более 50 тысяч американок получают травмы, а около 700 матерей умирают во время родов. Согласно оценкам, более половины несчастных случаев могут быть предотвращены. Однако для этого необходимо лучшее медицинское обслуживание.

Издание получило доступ к более чем 500 тысячам внутренних записей о качестве обслуживания в больницах и изучило случаи более 150 женщин, чьи роды прошли неудачно. Журналисты также связались с 75 родильными домами, чтобы выяснить, следуют ли врачи установленным инструкциям.

Собранная информация указывает, что медицинский персонал нарушает предписания, из-за чего здоровье матерей оказывается под угрозой. В частности, медсестры зачастую несвоевременно измеряют кровяное давление пациенток, что может привести к сердечному приступу. В некоторых больницах в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина менее 15 процентов женщин, нуждающихся в лечении, получили необходимый уход. Отмечается, что подобную ситуацию можно наблюдать как в районных, так и в крупных городских медицинских центрах.

По информации USA Today, самыми опасными для деторождения штатами являются Луизиана, Джорджия и Индиана. В них из 100 тысяч рожениц погибают более 40. В целом в США с 1990-го по 2015 год количество смертей во время родов возросло с 17 до 26,4 на 100 тысяч. В то же время в Германии, Франции, Японии, Британии и Канаде аналогичные показатели снизились до 5-10 человек.

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