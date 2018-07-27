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Росконгресс и Федерация ТПП Мьянмы договорились о сотрудничестве

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Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI) подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный секретарь Федерации Аун Чжи Соу.

Документ предусматривает взаимодействие организаций в целях содействия развитию торгово-экономических отношений России и Мьянмы. В частности, стороны намерены разработать практическую систему развития более прочных деловых отношений; координировать усилия друг друга по созданию и развитию деловой сети, которая бы упростила распространение информации о возможностях ведения бизнеса, существующих в обеих странах; оказывать содействие в организации конгрессно-выставочных мероприятий, включая обмен экспертами и проведение обсуждений экономических вопросов. Также планируется обмениваться экономическими статистическими данными, публикациями, текстами законов и норм, затрагивающих экономическую и деловую деятельность бизнес-сообществ.

«Для меня большая радость и честь сотрудничать с такой крупной и значимой деловой организацией, как Фонд Росконгресс. Я убежден, что подписанный документ откроет новую главу в тесном взаимодействии между бизнес-структурами России и Мьянмы. Уверен, что мы сможем создать и развить в ближайшие годы новые взаимовыгодные возможности для бизнес-сообществ наших стран», — отметил генеральный секретарь UMFCCI Аун Чжи Соу.

«Потенциал для развития сотрудничества между двумя государствами имеется. В бытность Советского Союза с Мьянмой существовали довольно тесные торговые контакты. Думаю, что соглашение будет способствовать развитию связей между предпринимателями двух стран и, прежде всего, речь идет о налаживании прямых контактов, чтобы российский и мьянманский бизнес активнее торговал напрямую, а не через третьи страны», — подчеркнул в свою очередь Александр Стуглев.

Для справки:

Фонд Росконгресс — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
www.roscongress.org

Федерация Торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма

Федерация Торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI) — национальная неправительственная организация, представляющая и защищающая интересы частного бизнес-сектора. Она была основана в 1919 году как Торговая палата Бирмы. В 1989 году, после того, как правительство взяло курс на переход к рыночной экономике, она превратилась в федерацию. В ее состав входят 16 региональных и государственных торгово-промышленных палат, 9 приграничных торгово-промышленных палат, 51 аффилированная национальная федерация и ассоциация, и около 39 000 членов.

Объединяя все торгово-промышленные палаты и ассоциации в стране, UMFCCI исполняет функции национальной неправительственной организации, представляющей и защищающей интересы частного сектора посредством оказания различных услуг в сфере обучения и развития персонала, коммерческого образования, управления и бухгалтерского учета, предоставления торговой информации, содействия бизнесу, налаживания деловых связей и консультирования, организации делегаций для участия в торговых выставках, ярмарках, семинарах и учебно-ознакомительных поездках, а также других услуг, необходимых частному бизнес-сектору.

UMFCCI также действует в качестве связующего звена между правительством и частным секторам, озвучивая интересы последнего. Эта важная роль стала возможной благодаря тому, что в состав федерации входит большое число торгово-промышленных палат и ассоциаций. Кроме того, по мере роста количества членов, UMFCCI приобретает способность более полно представлять интересы деловых кругов.

http://www.umfcci.com.mm/

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