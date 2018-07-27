Россиянка приехала из Твери в Норильск на велосипеде

Юлия Михайлюк из Твери доехала до Норильска на велосипеде, передает «Таймырский телеграф».

Этот маршрут занял у нее больше двух месяцев. «К середине июля уже была в Енисейске, оттуда по реке добралась до Дудинки, — рассказала женщина. — Сейчас я остановилась в Кайеркане, откуда до Центрального района доехала на велосипеде, хотя был сильный дождь!»

В 2007 году Михайлюк была признана самой пожилой путешественницей страны. Тогда она за семь месяцев преодолела 20 тысяч километров, добравшись до Сахалина.

Велосипедным туризмом бывшая учительница занимается с 1995 года, после выхода на пенсию, и уже побывала во Франции, Германии, Польше и Бельгии. В особенности, ей нравится путешествовать по русскому северу: Архангельской области, Карелии, Мурманской области и Ямалу.

В Норильске с Михайлюк встретились представители местного велоклуба.

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