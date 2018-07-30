Кадры с Путиным на кухне оказались в рекламе чайников и тостеров

BORK / YouTube

Российский бренд бытовой техники Bork использовал фрагмент из документального проекта о президенте России Владимире Путине для рекламы своих товаров. На появление главы государства в рекламе обратил внимание Telegram-канал «Проект».

На видео Путин под музыку, отобедав, идет к холодильнику, а затем останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей кухонной техники, которая располагается на столе. Короткий ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».

Видео появилось на YouTube-канале Bork в конце мая, однако журналисты и блогеры обратили на него внимание только сейчас. «Проект» сообщает, что ролик транслируется на рекламных плазмах в точках продаж компании. К примеру, в магазине Bork в торговом центре «Метрополис» рекламу с президентом демонстрируют примерно каждые 10 минут.

Кадры были взяты из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ведущий разговаривал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне.

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