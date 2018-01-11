Путин ответил на просьбу разрешить рекламу водки и виски

Президент России Владимир Путин сказал, что стоит подумать над ослаблением запретов по рекламе алкоголя в СМИ, в частности во время ЧМ-2018 по футболу. Свое мнение глава государства высказал во время встречи с руководителями отечественных изданий, сообщают РИА Новости.

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов попросил ослабить регуляцию рекламы. По его словам, это позволит изданиям получить дополнительную прибыль.

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«Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда… Вы тоже сказали о хорошем продукте, а какой еще хороший продукт, виски?» — ответил Путин.

При этом президент сказал, что знает о сокращении доходов от рекламы в последнее время в два раза. Но подчеркнул, что государство предоставляет изданиям льготы. В частности, были сокращены таможенные пошлины на ввоз бумаги.

«Давайте подумаем, ладно? Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — поинтересовался президент.

При этом глава государства не согласился с тезисом Агафонова о том, что водка — это часть национальной гордости. «Какая гордость? Это не культура, в лучшем случае субкультура», — заметил Путин.

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