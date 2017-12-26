В России предложили понизить градус водки

В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года. Об этом во вторник, 26 декабря, пишет газета «Известия».

Это снимет противоречие между законом и ГОСТом, считают авторы инициативы — члены Совета Федерации. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56 процентов.

«В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения "Русская водка" сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5 процента», — отметил сенатор Сергей Рябухин и подчеркнул, что юридическую коллизию нужно разрешить с учетом этого факта.

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Снижение крепости на законодательном уровне может привести к изменениям в ассортименте. Так, несколько лет назад нелегальные производители для экономии спирта делали водку крепостью в 37,5 градуса, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

«При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки», — отметил он.

13 декабря в Роскачестве заявили, что не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60 процентов бутылок превосходят требования ГОСТ и могут считаться товаром повышенного качества.

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