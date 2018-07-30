Нетрезвый водитель притворился поваром в попытке сбежать от полиции и прокололся

В китайском городе Ханьдань, провинция Хэбэй, нетрезвый водитель притворился поваром, чтобы избежать ареста. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Внимание дорожной полиции привлек красный автомобиль, который не остановился для проверки на алкоголь. После недолгой погони его нашли на улице с множеством ресторанов. Мотор по-прежнему работал, но водителя не было. В салоне оставалась женщина, но добиться от нее объяснений не удалось. В ответ на любые вопросы она лишь молча мотала головой.

Из-за позднего часа почти все рестораны были закрыты. Полицейские осмотрели единственный работающий и не заметили ничего подозрительного. Когда они повернулись, чтобы уходить, раздался громкий вздох облегчения. Полицейские оглянулись и увидели его источник: мужчину с татуировками, который неумело рубил мясо на кухне. На его лице появилась паника. «Я просто повар, а не водитель!» — выпалил он.

Проверка подтвердила, что это нарушитель из красного автомобиля. Уровень алкоголя в его крови заметно превышал допустимый уровень. Кроме того, как оказалось, у него не было прав, так как их отобрали в 2012 году за нетрезвое вождение.

В 2016 году сообщалось, что преследуемый полицией грабитель спрятался в пруду и рассказал полицейским, что ловит в пруду рыбу, а удочку не видно, потому что она под водой. Ему не поверили.

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