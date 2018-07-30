В Белоруссии «бандеровцы» избили мужчину за футболку с символикой ДНР

В Минске неизвестные избили мужчину, одетого в футболку с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Facebook сообщил общественный деятель Евгений Константинов.

По его словам, нападение на его знакомого, Сергея Лановенко произошло еще 21 июня. «На него напала группа белорусских националистов и очень сильно избила. Он был одет в майку ДНР. Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, предстоит операция», — поведал Константинов.

Детали произошедшего раскрыл сам пострадавший. Лановенко указал, что он, одетый в футболку с символикой ДНР, сфотографировался с музыкантами с советской символикой. «Тут едет машина, красный Nissan. Мне оттуда показывают [средний палец], я ответил тем же. Из машины послышалось: "Иди сюда". Ну, я и подошел», — рассказал он «Нашей Ниве».

«Спрашиваю в шутку: "Вы что, бандеровцы?" Они говорят, да. Слово за слово — началась драка. Получаю удар от одного в левую скулу. У меня удар поставлен, бить нельзя. Применяю прием, опрокидываю одного на землю. Тогда не удержал другого, от которого получил ногой в лицо. Подошел еще третий, который им тоже помог. После этого поехал, уже потом коллеги завезли меня на медосмотр», — указал Лановенко.

Через пять дней после инцидента ему позвонили сотрудники милиции, желавшие узнать подробности конфликта. В Следственном комитете «Нашей Ниве» заявили, что уголовного дела по факту произошедшего не возбуждали.

В беседе с корреспондентом издания «Украина.ру» Лановенко указал, что его, находящегося в больнице с сотрясением мозга, посещал сотрудник милиции. Через месяц ему пришло официальное уведомление от 16 июля о том, что расследование по нападению на него приостановлено. «Говорят, ждали результат от судмедэксперта», — указал пострадавший, и добавил, что проверка по факту нанесения телесных повреждений будет направлена милиционерами в Следственный комитет в ближайшее время.

Лановенко также заявил, что всех нападавших на него пользователи сети вычислили еще месяц назад. При этом фамилий этих людей, в машине которых висели бело-красно-белая (цвета флага Белоруссии в 1991-1995 годах, ныне знамя используется многими белорусскими националистами), желто-голубая (цвета флага Украины) и черно-красная (цвета флага украинских националистов) ленточки, он не назвал, ограничившись заявлением, что один из них сейчас находится за границей.

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