Мужчина попытался выполнить опасный трюк и попал под машину

Американец Джейлен Норвуд (Jaylen Norwood) попытался оригинально выполнить популярный челлендж #InMyFeelings, однако в последний момент его сбила машина. Ролик опубликован на его странице в Instagram.

Sooo i was originally suppose to jump on the hood of the car but i slipped on that damn wet spot and this nigga ran me over 😂😂😂😂 Keke never loved me lmfaooooo #inmyfeelings #theshiggychallenge #inmyfeelingschallenge #worldstar #theshaderoom #daquan Фото опубликовано @whyisyourgftextingmelol

В начале видео мужчина выходит из машины и начинает танцевать под музыку рэпера Дрейка на проезжей части. Спустя несколько секунд он поскальзывается и падает на дорогу. В этот момент в него врезается автомобиль, проезжающий по встречной полосе.

Норвуд в описании к ролику отметил, что его сбила не случайная машина. Мужчина хотел красиво завершить выполнение челленджа, запрыгнув на капот транспортного средства. Однако он не учел влажное пятно на асфальте, которое разрушило его план. Участник флешмоба также заявил, что не пострадал: он отделался несколькими царапинами.

Ранее испанские полицейские предупредили пользователей сети об опасности флешмоба #InMyFeelings, участники которого выпрыгивают из автомобилей и танцуют под песню американского рэпера. Челлендж запустил американский комик Шигги (Shiggy), после чего затею поддержали известные актеры и певцы.

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