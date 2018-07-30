Премьер-министр Азербайджана по пути на работу спас самоубийцу

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов по пути на работу переубедил собиравшегося совершить суицид мужчину. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство АПА.

Руководитель пресс-службы кабинета министров Азербайджана Акиф Али рассказал, что молодой человек хотел совершить самоубийство на мосту Кероглу, из-за чего транспортное движение в сторону моста было остановлено.

В числе тех, кого затронула остановка движения, оказался и Мамедов. Затем, по словам Али, премьер-министр распорядился о том, чтобы его служебный автомобиль направился к месту происшествия.

Оказалось, что мужчина планирует совершить суицид из-за семейного конфликта. Затем Мамедов связался с мужчиной по телефону и поинтересовался его проблемами. Премьер-министру удалось отговорить мужчину от реализации его планов, убедив, что проблема будет рассмотрена соответствующими структурами и ему будет оказана необходимая помощь.

В декабре 2015 года в аналогичной ситуации оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Инцидент произошел в Стамбуле на мосту через пролив Босфор. Эрдогану удалось заставить мужчину отказаться от своих планов, после чего тот поцеловал его руку.

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