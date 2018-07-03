Украинский писатель решил спрыгнуть с моста в случае победы России над Хорватией

Украинский писатель и художник Адольфик Гари пообещал спрыгнуть с киевского моста в Днепр, если российская сборная одержит победу над национальной командой Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Об этом он заявил изданию «Украина.ру».

«Я сейчас думаю над тем, что бы пообещать сделать в случае выигрыша России у Хорватии. Думаю, что будет что-то такое очень сильное. Скорее всего, я в Киеве спрыгну с моста Патона в Днепр», — сказал он.

Ранее Гари пообещал пробежаться голым по Крещатику, если Россия обыграет Испанию в 1/8 финала чемпионата. «Я пробегусь голым по Крещатику если зборная россии выигрет сегодня у Испании...поскольку считаю сборную россии полным отстоем с невероятной, как это у них принято гордыней, выигравшей два договорных матча с аутсайдерами...» — написал он в Facebook накануне матча (орфография авторская — прим. «Ленты.ру»).

После побед России над Саудовской Аравией и Египтом писатель также собирался прибить мошонку гвоздями к асфальту на главной улице Киева, если Россия «выиграет хотя бы еще один матч». Отмечается, что ни одно из своих обещаний он не выполнил.

Россия поборется с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата в субботу, 7 июля. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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