Чукотке выделили более 400 миллионов рублей на больницы и кочевые дома

Чукотский автономный округ потратит почти 418 миллионов рублей на социальное развитие региона из федерального бюджета в этому году. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор Чукотки Алеся Калинова.

По ее словам, средства пойдут на строительство пристройки к зданию главной больницы Чукотки в Анадыре, реконструкцию корпусов Чаунской районной больницы, строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в селе Лорино. Также планируется приобретение и установка мобильных кочевых жилых домов для оленеводческих бригад, модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования в четырех учреждениях региона.

Оставшиеся 145 миллионов, выделенные на 2019-2020 годы, направлены на аналогичные цели.

Ранее сообщалось, что правительство Чукотки выделило 7 миллионов рублей на поддержку 14 проектов начинающих предпринимателей, которые откроют новые точки общепита, цеха по переработке рыбы, фермерские хозяйства, производство бутилированной воды и организуют охотничьи туры.

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