Чукотские предприниматели получат 7 миллионов рублей

Правительство Чукотки выделило 7 миллионов рублей на поддержку 14 проектов начинающих предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальницу регионального отдела развития и поддержки предпринимательства Алену Пиняеву.

«Каждый проект получил по полмиллиона в качестве первоначальной поддержки. Восемь из них будут открыты в Анадыре, по одному в Угольных Копях, Лаврентии, Певеке, Омолоне, Анюйске и Билибино», — рассказала Пиняева.

Бизнесмены откроют новые точки общепита, цеха по переработке рыбы, фермерские хозяйства, производство бутилированной воды и организуют охотничьи туры. Из-за сложной транспортной доступности в регионе большинство продуктов и товаров завозится во время летней навигации, поэтому власти Чукотки целенаправленно поддерживают предпринимателей, которые создают конкурентную среду и дополнительные рабочие места.

В течение полутора лет после получения грантов они должны будут регулярно отчитываться перед властями о реализации проектов.

По сравнению с предыдущим годом количество заявителей на гранты сократилось (в прошлом году было выдано 9 миллионов рублей), однако правительство Чукотки при условии появления новых проектов готово осенью провести еще один конкурс.

По данным ТАСС, более двух третей стартапов, запущенных за счет государственных грантов на Чукотке с 2010 года, оказались жизнеспособными: из 135 получателей грантов 85 предпринимателей продолжают свою работу.

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