Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном сняли на видео

Любитель змей опубликовал видео, на котором его пятилетняя дочь гладит четырехметрового питона, а затем достаточно близко приближается лицом к его морде. Ролик выложен на You-Tube-канале.

Автор видео не уточнил, где именно происходит действие, но заверил, что жизни девочки ничего не угрожает. Как оказалось, в их семье живут два питона — Сонни и Шер.

В описании YouTube-канала значится, что «змеи не кровожадные монстры. Их часто демонизируют в СМИ, чтобы вызвать у читателей панику и паранойю». В комментариях зрители разделились на два лагеря: одни восторгались нежными отношениями ребенка и рептилий, другие предостерегали автора ролика, что однажды он обнаружит свою дочь мертвой, и вина будет лежать именно на нем.

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