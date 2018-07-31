Калининградская полиция вернула местному жителю самые большие рога в Европе

Полицейские Калининградской области вернули пенсионеру из города Мамоново похищенные рога лося, признанные самыми большими в Европе. Об этом говорится на сайте регионального УМВД.

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратился 66-летний местный житель и рассказал, что неизвестный украл из его дома рога на деревянном медальоне. Он оценил пропажу в 400 тысяч рублей, продемонстрировав сертификат об уникальности своего трофея.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний ранее судимый горожанин. Он рассказал, что решил украсть рога у своего знакомого, чтобы перепродать их в будущем. Полицейские нашли похищенное в лесу в двух километрах от места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Преступник может лишиться свободы на срок до шести лет.

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