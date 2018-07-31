Группа Jimmy Eat World пожалела о зашифрованном в названии «еврее»

Музыканты американской группы Jimmy Eat World пожалели о том, что выбрали такое название для коллектива. Об этом они сообщили в Twitter.

«Совет для новых групп: когда будете придумывать название, убедитесь, что аббревиатура, которая будет большими буквами отпечатана на футболках и обложках альбомов, не будет вызывать нареканий», — заявили артисты.

Первые буквы трех слов в названии группы складываются в слово jew, что в переводе с английского означает «еврей».

Музыканты также рассказали историю создания такого названия. По словам одного из участников, кто-то предложил этот вариант, остальные не стали его обсуждать дольше пяти минут и приняли. Коллективу нужно было срочно придумать наименование, чтобы выступить на вечеринке по случаю Дня святого Валентина.

Jimmy Eat World образована в 1993 году. В дискографии команды девять студийных альбомов.

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