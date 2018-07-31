Президент Филиппин расплющил люксовые автомобили на четыре миллиона долларов

Бульдозер раздавил более 60 конфискованных контрабандных автомобилей на сумму около четырех миллионов долларов в в филиппинской провинции Кагаян. Об этом сообщает The Telegraph.

Транспортные средства были уничтожены по распоряжению президента Родриго Дутерте в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди них были машины люксовых производителей, такие как Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а также мотоцикл Harley Davidson.

«Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины — хорошее место для инвестиций и развития бизнеса», — заявил глава государства, прилетевший по этому поводу в провинцию.

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