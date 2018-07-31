Ценности
 
Последние новости
Украина накажет Россию за Крымский мост
Бывший солдат вышел на футбольное поле и взорвался
Россиянин сбил на машине девять полицейских
Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном сняли на видео
«Армату» предложили упростить
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Мужчина поджег заправку бумажкой и попал на видео
Торгующих с Россией украинцев предложили сажать
«Целебное» фото Лаврова приложили к Неймару, госдолгу США и российским дорогам
Новости партнеров

Президент Филиппин расплющил люксовые автомобили на четыре миллиона долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Бульдозер раздавил более 60 конфискованных контрабандных автомобилей на сумму около четырех миллионов долларов в в филиппинской провинции Кагаян. Об этом сообщает The Telegraph.

Транспортные средства были уничтожены по распоряжению президента Родриго Дутерте в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди них были машины люксовых производителей, такие как Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а также мотоцикл Harley Davidson.

«Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране еще есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить ее за день. Но я должен показать миру, что Филиппины — хорошее место для инвестиций и развития бизнеса», — заявил глава государства, прилетевший по этому поводу в провинцию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Duterte watches luxury vehicles destroyed in Philippines smuggling crackdown
Porsche отпраздновал юбилей
Папа Римский продаст свой Lamborghini
Ценности
Ценности00:0129 июля

Грозный Гусак

Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
14:2625 июля

Умер самый известный продавец 2014 года

13:13Сегодня

Чернокожему фотографу впервые в истории доверили снимать обложку Vogue

12:4530 июля

Ким Кардашьян раскрыла свой реальный вес

Ценности00:0926 июля

Дети улиц

Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
11:0626 июля

Швейцарские часовщики начнут выпускать очки

10:37Сегодня

Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл

14:0330 июля

Названы самые красивые брюнетки

Ценности00:0322 июня

Разбитая звезда

Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
17:1725 июля

Названы лучшие и худшие ткани для жаркой погоды

17:5930 июля

Zara захотела нажиться на популярном в 90-х сериале

11:1730 июля

Меган Маркл раскритиковали за принуждение принца Гарри к похудению

Россия
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Самосвал снес пешеходный мост и заблокировал Ярославское шоссе
Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Песков не поверил в сборную России и проспорил много денег
Полиция снова задержала выбегавших на поле «Лужников» активистов Pussy Riot
Все материалы
Мир
Напартизанил
Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
Бывший солдат вышел на футбольное поле и взорвался
Мужчина поджег заправку бумажкой и попал на видео
Президент Италии назвал мигрантов рабами
Джихадисты подорвали 11 человек на Филиппинах
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
Все материалы
Бывший СССР
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Минск прокомментировал сообщения об инсульте у Лукашенко
Торгующих с Россией украинцев предложили сажать
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыты подробности расправы над иностранными туристами в Таджикистане
Все материалы
Экономика
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Россию наказали за Крымский мост
«Это все меняет город, делает его интереснее»
Сооснователь каршерингового сервиса о том, как сделать услугу востребованной
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Бизнес увидел в Медведеве последнюю надежду
Названа причина подорожания бензина
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин сбил на машине девять полицейских
Обвиненные в убийстве отца сестры рассказали о домашнем рабстве
Домушники залезли в квартиру Левы Би-2
Замглавы ФСИН попросил прощения у запытанного в Ярославле заключенного
Все материалы
Наука и техника
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
Новый iPhone получит поддержку двух SIM-карт
США сертифицировали РД-180 для пилотируемых полетов
Россия защитится десятками «Зубров» и «Мурен»
Производство двигателей для «Протонов» свернут к концу года
Все материалы
Спорт
«Делаю то же, что и моя семья, уже 100 лет. Душу людей»
Легенда ММА вернулся в 51 год. И снова побеждает
«Краснодар» лишился «продуктовых» спонсоров
Футболист «Барселоны» платил Месси и Суаресу 50 евро в день ради дружбы
Российский футболист подписал контракт с немецкой командой
Все в шелках
Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
На Украине назвали советское прошлое виновным в проблемах допинга
Очередной российский футбольный клуб оказался на грани исчезновения
Все материалы
Культура
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»
Британская писательница о провокациях, Украине и сексуальной неверности
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
«Спасти камер-юнкера Пушкина». Режиссер-постановщик — Сергей Чехов«Либо на дне — либо нигде»
Почему нам стыдно ходить в театр
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Рэпер принялся раздавать крупные суммы в интернете
Американский музыкант приехал на гастроли в Латвию и умер в 30 лет
Запашный нахлебался воды и попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Колхозно, но никто так не делал»
Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Зрители пришли в ужас от съемки пожара от первого лица
«Закон Яровой» оказался неисполним
Рекламой с кадрами из кухни Путина заинтересовались органы
Бездомный вышел на улицу в поисках работы и получил сотни предложений
Все материалы
Ценности
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Президент Филиппин расплющил люксовые автомобили на четыре миллиона долларов
Чернокожему фотографу впервые в истории доверили снимать обложку Vogue
Ким Кардашьян раскрыла свой реальный вес
Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
В Пакистане спасли российского альпиниста
Геев рассадили в самолете ради пары натуралов
Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса
Названы лучшие нудистские пляжи
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Юная рыбачка выловила пиранью с человеческими зубами
Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил
Нетрезвый водитель притворился поваром в попытке сбежать от полиции и прокололся
Бабушка застрелила мужа за покупку порно
Все материалы
Спортсмен и хулиган
Тест обновленного Mercedes-AMG C 63 S: кто круче, седан или купе?
Предки, которых не было
Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?
Машины, которые не выпускают на улицы
Монстры от GM, Chrysler и Ford, пролетающие четверть мили за несколько секунд
Запаска с секретом
Забытые технологии: как одно дополнительное колесо облегчало парковку в США
Новый кроссовер Geely показали без камуфляжа
Skoda сделала кроссовер Karoq «внедорожнее»
Продавец телефонов стал сдавать в аренду «Теслы»
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы