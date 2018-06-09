Porsche отпраздновал юбилей

Компания Porsche летом 2018 года празднует 70-летний юбилей. В честь этого на подмосковной гоночной трассе Moscow Raceway 9 и 10 июня пройдет фестиваль Porsche Sportscar Together Day. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Посетители фестиваля смогут познакомиться с историей и современностью марки, а также принять участие в виртуальном чемпионате.

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Первый автомобиль марки был зарегистрирован 8 июня 1948 года и известен как Porsche 356 «№1» Roadster. Эта дата считается днем рождения бренда Porsche. Помимо современных автомобилей марки посетители фестиваля смогут познакомиться и с историей бренда. Семь моделей-героев каждой исторической декады представлены на специальной экспозиции. Они не просто олицетворяют прошлое, но и в наши дни ездят по дорогам и участвуют во многих мероприятиях.

Посетители фестиваля смогут прокатиться на гоночном такси, провести тест-драйв Porsche 911 на треке, а также принять участие в виртуальном гоночном чемпионате. На площадке Porsche Sportscar Together Day имеется детская зона, а также Porsche Travel Bar. Каждый из дней фестиваля будет завершать концерт группы «Звери».

Вход на Porsche Sportscar Together Day бесплатный.

Ранее немецкий производитель объявил о том, что рассматривает возможность разработки и выпуска беспилотных летательных аппаратов для перевозки людей. Эскизы новых беспилотных летательных средств, по данным представителя концерна, могут быть представлены в ближайшее время.

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