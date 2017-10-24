Богатых россиян оставят без нового Porsche

Porsche AG

Немецкая автомобильная компания Porsche представила новую версию своей спортивной модели 911 — Carrera T. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители фирмы.

Масса двухместного автомобиля с 370-сильным шестицилиндровым битурбированным двигателем составляет 1425 килограммов, что на 20 килограммов меньше, чем у 911 Carrera с аналогичным оснащением. Для заднего окна и боковых задних окон используется облегченное стекло, внутренние ручки открывания дверей выполнены в виде петель. Максимально сокращена звукоизоляция. Заднее сиденье отсутствует. Разгон до 100 километров в час — 4,2 секунды (с опциональной коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung). Максимальная скорость — свыше 290 километров в час.

В Россию модель 911 Carrera T поставляться не будет.