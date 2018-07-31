Российские военные корабли придут в Японию

Корабли Тихоокеанского флота России зайдут в японский порт Хакодате на острове Хоккайдо в октябре 2018 года. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра после переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает во вторник, 31 июля, ТАСС.

«Мы договорились согласовать заход (...) в качестве одного из мероприятий оборонного сотрудничества», — отметил Онодэра. По его словам, это усилит доверие между странами.

Министр также указал на то, что система ПРО Японии, в том числе комплексы Aegis Ashore, является полностью оборонительной и не несет угрозы для России. В то же время японская сторона попросила принять меры из-за наращивания военного потенциала на четырех Курильских островах, на которые претендует Токио.

Переговоры Сергея Шойгу и главы МИД России Сергея Лаврова с японскими коллегами Ицунори Онодэрой и Таро Коно прошли в Москве.

Ранее в июле российский посол Михаил Галузин заявил, что размещение Aegis Ashore в Японии не поможет решению проблемы мирного договора с Россией.

Мирный договор между странами не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!