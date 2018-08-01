Порошенко подарили путеводитель по Крыму

Администрация президента Украины Петра Порошенко предоставила журналистам список подарков, полученных главой государства в течение последних трех лет. Перечень презентов украинскому лидеру опубликовал телеканал «112 Украина».

«Порошенко с 2014 по 2017 год чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой», — отмечает канал. Всего в перечне 358 позиций — во многих из них значатся несколько экземпляров либо видов подарков.

Презенты поступают Порошенко как от украинских дарителей, так и от людей, находящихся за пределами страны. Как правило, книги, рисунки и картины украинскому лидеру дарили образовательные, культурные и религиозные организации и коллективы, а модели техники — профильные предприятия.

Среди подарков оказались такие предметы, как путеводитель по Крыму (от неизвестного дарителя), а также книги «Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи» и «Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека», которые украинскому лидеру направили сами авторы произведений.

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