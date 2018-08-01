Руководитель NtechLab вошел в экспертный совет проекта «Умный город – 2030»

Генеральный директор инновационной компании NtechLab Михаил Иванов вошел в экспертный совет по формированию стратегии «Умный город – 2030». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стратегия разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы с привлечением горожан, экспертов и бизнес-сообщества. Возглавил совет министр московского правительства, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев.

В ходе открытого обсуждения москвичи смогут поделиться своими идеями об основных векторах цифрового развития мегаполиса, а также технологиях, которые должны появиться в столице до 2030 года. Лучшие инициативы, которые поддержат жители и отберут эксперты, войдут в стратегию «Умный город – 2030» и могут быть реализованы в Москве. Проект запущен на краудсорсинговой площадке правительства Москвы и продлится с 1 по 10 августа.

Горожане могут оставлять свои комментарии в трех ветках обсуждения: «что такое умный город», «технологии будущего» и «стратегические инициативы, которые помогут сделать мегаполис лучше». Жители также смогут предложить свои идеи по семи направлениям: здравоохранение, образование, культура, транспорт, городская среда и ЖКХ, социальная сфера и открытое правительство.

Перед стартом обсуждения цифровой стратегии Москвы «Умный город — 2030» на crowd.mos.ru авторы документа получили обратную связь от более чем 20 тысяч экспертов и представителей бизнеса, а также всех органов исполнительной власти города Москвы. Было собрано порядка 500 конкретных предложений. Участники обсуждения скачали материалы стратегии более 4 тысяч раз.

Стратегия «Умный город – 2030» – это высокоуровневый стратегический документ. В нем определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как инновационного умного города будущего. Информационно-коммуникационные технологии нужны городу, чтобы повысить уровень жизни граждан, сделать процессы управления и предоставления услуг эффективнее, удовлетворять потребности людей.

