Найдена причина аномальной погоды в США

Ученые Дартмутского колледжа (США) выяснили причину частых экстремальных осадков в США, которые наблюдаются с 1996 года. Оказалось, что сильные ливни и снегопады возникают из-за увеличения средней температуры Атлантического океана, что способствует возникновению сильных тропических штормов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Во второй половине 1990-х годов в США было зарегистрировано почти четырехкратное усиление дождей, связанных с атлантическими циклонами, по сравнению с 1979-1995 годами.

Ученые проанализировали данные об осадках с 1979-го по 2016 год на северо-востоке США, где располагаются штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут и другие, и объединили показатели по ливням и снегопадам с метеокартами.

Исследователи обнаружили, что ураганы являются одним из основных факторов, влияющих на учащение интенсивных осадков на северо-востоке США. Рост температуры и количества водяного пара из-за глобального потепления подпитывают циклоны, способствуя более сильным ливням над континентом в феврале, марте, июне, июле, сентябре и октябре. Вклад этого механизма оценивается на уровне 48 процентов. 25 процентов ливней были вызваны мощными грозами, формирующимися вдоль холодных фронтов. Другая часть экстремальных осадков (15 процентов) обусловлена внетропическими циклонами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!